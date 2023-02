¿Quién es Emilia Mernes? Los éxitos de la argentina ex Rombai que estará en el Festival de Viña

La artista argentina Emilia Mernes será el último número artístico musical de esta segunda noche de Festival. Música y modelo, la interprete ha logrado construir su carrera musical a lo largo del tiempo y asegura que es un sueño hecho realidad cantar en el certamen viñamarino. Descubre cuáles son sus canciones y así afinar la garganta cuando se presente la cantante trasandina

¿Cuáles son los éxitos de Emilia Mernes?

Como si no me importara

Esta canción es una colaboración con Duki, también artista argentino y nos habla de ser atrevidos en el amor, puesto que se debe presentar la decisión cuando queremos estar con alguien y en esta letra lo representan muy bien.

Cuatro veinte

Esta letra es bastante atrevida, con un video interesante la cantante nos propone disfrutar la vida desde una perspectiva muy juvenil o más bien Carpe Diem, puesto que la canción nos habla del goze, de "prenderlo" y disfrutar la fiesta que es la vida. De seguro que si estás triste debes escuchar esta canción.

La Chain

La canción nos habla de la vida cara y también del disfrute. Un elemento que se aprecia es como la artista intepreta tener abundancia con una actitud y empoderamiento femenino. Seguramente estará esta canción en su presentación en Viña del Mar 2023.

¿Cómo se está preparando Emilia Mernes para su show en Viña del Mar?

Durante la conferencia de prensa del Festival, la artista expresó varias ideas sobre su presencia en el festival como también sus sentimientos.

“Ojalá que estar en el Festival de Viña del Mar, me cambie la vida. No dudo que será un antes y un después", agrega, “es hermoso poder compartir con colegas como Tini y Niki Nicole, y que el escenario de Viña nos dé esa vitrina por demostrar la música argentina".

Luego la artista comentó que conoce el certamen desde pequeña. “En esta oportunidad me acompañan mis papás. He ensayado realmente un montón. Estoy realmente muy emocionada”. Asimismo, la artista indicó que tuvo que pasar por varios escenarios para ganar seguridad. “Lo más lindo es presentarse estar con la gente. No estaré tan sola. Hay sorpresas”.

Finalmente dio un mensaje a sus fans chilenos. “El mensaje que me gustaría darles es que nunca dejen de soñar. Es fundamental rodearse con la gente de la carrera. Yo siempre soñé con ser artista. Era de un lugar súper pequeño. Un día empecé a subir covers y sin querer, un productor me vio” dijo Emilia.