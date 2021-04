"A veces te puedes enamorar de otra persona": Felipe Bianchi habla sobre su separación de Consuelo Saavedra

Felipe Bianchi estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde se refirió a su separación de la periodista Consuelo Saavedra, con quien estuvo casado durante seis años.

Acerca de eso, el periodista deportivo aclaró que "no nos vemos casi nada ahora pero no tenemos una mala relación".

Luego agregó que a pesar de todo la separación no fue en malos términos: "no terminamos peleados aunque podríamos haber terminado peleados por mi culpa, porque la Consuelo con justa razón terminó enojada".

Acerca del quiebre y los motivos que llevaron a este, comentó que: "Yo siempre he pensado, para mi lado o para el otro, que a veces te puedes enamorar de otra persona no más (…) ya no estaba enamorado de la Consuelo, porque estaba con otra persona".

A pesar de todo, señaló que para él el proceso de separación fue muy doloroso: "fue terrible, igual como cualquier separación fue súper doloroso. Yo ahí lloré mucho, aunque tú vas a decir el hue… patudo, pero porque a uno todo le da pena”,

Señala que a pesar de lo sucedido intentaron recomponer la relación tras un año separado e intentaron terapia de parejas, que no funcionó: "Fue un fracaso rotundo, no funcionó para nada". e incluso revela que lo echaron de la terapia por no poner esfuerzo. Tras esto se separan de manera definitiva.

Concluyó señalando que se siente feliz por la periodista y su situación actual: “Seguramente salió ganando, porque Andrés es mucho más buenmozo que yo. Y eso no sé si es tranquilizador, pero me alegro que ella sea feliz”, indicó.