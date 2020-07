Fear The Walking Dead: Fijan estreno y revelan trailer de la sexta temporada

El panel de "The Walking Dead" en la Comic Con at Home no sólo sirvió para informar sobre la serie principal, sino que también para hablar de los spin off. Es por eso que ahora sabemos la fecha de estreno y tenemos un trailer para la sexta temporada de "Fear The Walking Dead".

En primer lugar se confirmó que el 11 de octubre fue el día escogido para el debut de los nuevos episodios y que este arco tendrá una naturaleza mucho más oscura que el perfil cultivado en las entregas previas.

Junto con ello, se reveló que el actor Lennie James, quien interpreta a Morgan en la ficción, debutará como director en uno de los capítulos, además de que la trama contará con múltiples saltos temporales.

Este es el trailer revelado para lo que vendrá:

Aparte de Morgan, que ya sabíamos había saltado de la serie principal a "Fear The Walking Dead", también veremos más rostros conocidos, tal como lo evidencia el trailer, como es el caso de Dwight.

La nueva temporada de la serie correrá prácticamente en paralelo con el nuevo spin off en el universo de "The Walking Dead": "World Beyond".