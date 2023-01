"Con todo si no pa qué", señala el chilenismo. Tal cual como lo hace HBO Max con su producción Velma. Descubre las novedades en la siguiente nota.

Uno de los grandes estrenos que realizó HBO Max es Velma. La serie aborda en profundidad uno de los personajes más queridos de Scooby-Doo. No obstante, la audiencia no ha sido acogedora con la producción. El público y parte de la crítica, señalan que el show de animación destaca en su falta de gracia, su insulsa historia o sus forzados chistes. A pesar de que muchos no tengan fe, el sitio streaming ha decidido el futuro de la serie.

¿Habrá una segunda temporada para Velma en HBO Max?

Pues sí, la segunda temporada de Velma es un hecho. HBO Max no quiso escuchar las críticas y decidió el estreno de una nueva entrega de la serie para comenzar a preparar otros nueve capítulos.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Velma en HBO Max?

Según la sinopsis oficial, “es una serie de comedia animada para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley, el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla Scooby-Doo Mystery Inc. Este giro original y humorístico desenmascara el pasado complejo y colorido de uno de los solucionadores de misterios más queridos de Estados Unidos”.

¿Cuál es el reparto de Velma en HBO Max?

El elenco principal es integrado por su protagonista Mindy Kaling.

Su reparto de voces en inglés es integrado por Sam Richardson como Norville, Constance Wu como Daphne y Glenn Howerton como Fred.

Otras estrellas que conforman el elenco de voces en roles aún no especificados son Jane Lynch, Wanda Sykes, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, Weird Al Yankovic, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak y Karl-Anthony Towns.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Velma en HBO Max?

Aun no existe una fecha confirmada.