La segunda temporada de Euphoria está llegando a su fin, solo quedan dos capítulos para dar cierre a una de las series juveniles más populares de todos los tiempos y una de las producciones más exitosas de HBO.

Pero no hay por qué alarmarse, este no es el final de la serie. Hace poco se confirmó que Euphoria contará con una tercera temporada para seguir con las historias de Rue, Jules, Nate, Maddy, Cassie, Lexi, Fezco y Kat.

Sin embargo, no es novedad que la serie creada por Sam Levinson toma bastante tiempo en grabar. Entre el debut de la primera y segunda temporada hubo un espacio de dos años y medio. Aunque esto se debió a la llegada de la pandemia del coronavirus.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Euphoria? Revisa a continuación lo que se sabe hasta ahora sobre la nueva entrega de la serie.



¿Cuánto habrá que esperar por la tercera temporada de Euphoria?

"Sam, Zendaya y todo el elenco y el equipo de Euphoria han llevado la segunda temporada a alturas extraordinarias, desafiando las convenciones y formas narrativas, manteniendo su corazón. No podríamos sentirnos más honrados de trabajar con este equipo tremendamente talentoso y más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos en la tercera temporada", dijo en un comunicado oficial la vicepresidenta de programación de HBO, Francesca Orsi.

Las series como Euphoria, que requieren de mucho trabajo detrás de escena, toman tiempo para salir al aire. Y esta no es la excepción. No obstante, pese a que todavía no se ha confirmado nada al respecto, se espera que el estreno de la tercera temporada de la serie no se retrase tanto como ocurrió con la segunda entrega.

Tomando en cuenta que la emergencia sanitaria por Covid-19 está un poco más controlada y que muchos show de TV ya retomaron sus rutinas en los sets de grabación, se estima que la tercera temporada de Euphoria podría estrenarse en 2023.

De todas formas, habrá que esperar a la confirmación oficial. Por ahora solo queda centrarse en el fin de temporada a estrenarse dentro de los próximos días.