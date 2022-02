Channing Tatum, el destacado actor que ha dado vida a Magic Mike, se ha manifestado recientemente sobre la razón de por qué no ve las reconocidas películas de Marvel Studios.

Hace varios años atrás el mundo de la franquicia de X-Men se expandía aceleradamente mientras era propiedad de 20th Century Fox. El problema es que cuando lo adquirió The Walt Disney Company hizo que varios de los proyectos que estaban en la mira se archivaran indefinidamente.

Lamentablemente, uno de esos fue la película de Tatum sobre Gambito, por lo que el actor todavía está decepcionado con el hecho de que nunca pudo hacer el proyecto. Esto ha hecho que le cueste mucho ver cualquier película de Marvel.

"Una vez que Gambit se fue, estaba tan traumatizado", expresó Tatum a Variety . "Apagué mi máquina de Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantaba ese personaje. Fue demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba tan listo para interpretarlo".