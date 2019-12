"Ese tipo no pasó por una cárcel": Mirna Schindler reveló que fue víctima reiterada de abusos

La periodista Mirna Schindler reveló este martes en “Bienvenidos” que fue víctima de tocaciones indebidas, mientras el panel conversaba sobre la violencia contra la mujer, a propósito de la intervención de Las Tesis en el Estadio Nacional.

"A mí me pasó de todo, tocaciones indebidas a los 5 años, a mi y a mi hermana", con la voz de radio ADN, detallando que eso ocurrió cuando era pequeña y su abuelo tenía una farmacia.

"Recuerdo que yo tenía 5 años y estábamos en la cocina y dije: ‘El Gregorio’ me tocó’, mi familia espantada y yo no sabía, lo único que dije fue me tocó", explicó Schindler.

La periodista incluso aseguró que “conmigo sólo fueron tocaciones, con mi hermana fue más allá”, reconociendo que esta era la primera vez que contaba en detalle este episodio, ya que lo tuvo bloqueado por mucho tiempo.

Schindler indicó que “lo más terrible” fue que cuando alertó a sus familiares de lo que había pasado en ese tiempo, “mi abuelo lo echó. Ese tipo no pasó por una cárcel”.

Así mismo contó otros episodios de acoso, como uno que vivió en Alemania a los 18 años, en la que un hombre la siguió y ella se salvó por lo que calificó como un “sexto sentido”, que la llevó a devolverse donde estaba.

"Una noche saliendo de un edificio, 9 de la noche me doy cuenta que no hay nadie y que un hombre me persigue. Salgo arrancando como una película de terror de vuelta, toco todos los timbres del edificio y alguien finalmente me abre la puerta", relató.

Mirna Schindler contó también que a su hija amparo le pasó algo similar, cuando un vehículo la siguió en la calle, la joven tuvo la iniciativa de pedir ayuda en un edificio y el conserje "la salvó y no ocurrió algo peor".