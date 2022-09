Los codiciados Premios Emmys 2022 están a punto de llegar a la pantalla para revelar quienes se llevan la preciada estatuilla como lo más destacado de la televisión.

Y como siempre, la esperada Alfombra Roja también será parte importante del evento en donde los nominados y otras grandes figuras del espectáculo transitan antes de que se conozca a los ganadores de la jornada.

Sucession, la exitosa serie de HBO Max, es uno de los grandes favoritos de la jornada con 25 nominaciones. De cerca lo sigue la comedia de AppleTV, Ted Lasso, quienes tienen 20 nominaciones, y fueron uno de los grandes ganadores de la premiación el 2021.

The White Lotus también de HBO cuenta igualmente con 20 nominaciones, mientras que Hack, también de la cadena y protagonizada por Jean Smart logró 17 menciones.

Only Murders in the Buildings, la serie de Hulu protagonizada por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin también encabeza la lista con 17 nominaciones.

¿Dónde y a qué hora ver la Alfombra Roja de los Emmys 2022 en VIVO?

Nuevamente E! Entertainment emitirá en vivo para toda latinoamérica la esperada Red Carpet que se realizará en el Teatro Microsoft, Revisa el horario por país a continuación.

Chile Argentina Brasil: 19.00 horas

Andes/México: 15.00 horas