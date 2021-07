Emeterio Ureta se refiere a su salida de "The Covers"

El nuevo programa de competencia "The Covers" está a punto de estrenarse por las pantallas de Mega, sin embargo, confirmó hace algunos días su primera baja.

El espacio reúne a famosos que caracterizaran a conocidas estrellas de la música y serán evaluados por un jurado para poder pasar a la siguiente fase. Uno de los famosos que estaba presente era el empresario Emeterio Ureta, quien renunció al nuevo estelar.

La noticia fue confirmada por Mega, quienes a través de un comunicado señalaron que Ureta no pudo lograr el estándar necesario para desarrollar su imitación. El actor Otilio Castro se sumó al espacio tras la vacante que dejó.

A través de sus redes sociales, el también conocido como el "Marqués del Arrayán" se refirió a su salida del espacio.

“No continué en el programa de Mega, que lo estábamos grabando en Canal 13, curiosamente. No resultó y preferí renunciar tranquilo” comenzó señalando.

“En realidad yo reconocí que no soy bueno para el ‘canturreo’, y en la vida cuando tú no ves que lo puedes hacer bien es como que te pasen una moto y no la puedes manejar”.

También tuvo palabras de agradecimiento al equipo de trabajo del proyecto y les deseo la mejor de las suertes antes de su estreno. "Me ayudaron mucho pero en realidad no canté bien, entonces tuve que hacerme a un lado. Pero se viene un gran programa, prepárense que va a ser lo mejor que ha estado en la televisión chilena", expresó.