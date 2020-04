El extraño accidente de Kathy Contreras en cuarentena: se desvaneció de la nada y despertó con un esguince

Un episodio bastante particular fue el que vivió Kathy Contreras durante su cuarentena. La modelo y actriz estaba viendo una película cuando se levantó para hacer una postura de "apertura de pecho", lo que terminó con ella perdiendo el conocimiento.

Después de unos minutos despertó en el suelo y con problemas en su tobillo y su cabeza producto de la caída. En conversación con LUN, la ex chica reality explicó que "quizá me paré muy rápido y sentí un flujo. No sé si era sangre o energía, pero pasó desde mi pecho a la garganta y llegó a la cabeza. Me quedé con una sensación extraña y me desvanecí".

Ante la extraña situación, el hermano de la actriz la tomó para llevarla a la clínica Bupa de Departamental por un posible caso de coronavirus. "Mi hermano está más claro con el tema del virus. Yo no veo muchas noticias, pero él tenía las cosas de prevención, como alcohol gel. Una vecina nos pasó mascarillas".

Kathy Contreras terminó con el tobillo inmovilizado tras su caída

"En la clínica me tomaron una radiografía y me dijeron que si me dolía tuviera paciencia porque la atención, obviamente, está orientada al coronavirus", agregó. Desde el centro médico salió con un esguince en su pie y un fuerte golpe en su cabeza.

Ya en su cuenta de Instagram, Contreras dio más detalles de lo ocurrido en su plano espiritual. "Refleja un poco lo que yo llamo 'El encuentro con los eslabones perdidos' hacia el objetivo de crear realidades desde diferentes perspectivas, con el gran motor de la vida: el amor. Bendita caída, bendito golpe en la cabeza y bendita perdida de #consciencia, todo es por algo y para algo".