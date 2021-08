El Señor de los Anillos | Amazon revela fecha de estreno y un primer vistazo a la esperada serie

Amazon reveló este lunes tanto la fecha de estreno como un primer vistazo a lo que será la serie de El Señor de los Anillos que actualmente se encuentra preparando.

Los episodios de la fantasía épica llegarán a la plataforma de streaming a partir el 2 de septiembre de 2022, con nuevos capítulos estrenándose cada semana.

La primera temporada ya concluyó sus grabaciones en Nueva Zelanda el pasado 2 de agosto, por lo que ahora se encamina a su montaje, edición y post producción.

Esta adaptación televisiva explorará nuevas tramas precedentes a The Fellowship of the Ring, de J.R.R. Tolkien, y estará dirigida por los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay; acompañados por el cineasta J.A. Bayona, quien dirige los primeros dos episodios y es productor ejecutivo junto con su socia creativa, Belén Atienza.

Pero poco más se sabe sobre la línea argumental de la producción, menos del título que tendrá. Eso sí, se sabe que estará ambientada en la Segunda Era, mil años antes de los eventos de The Hobbit y la trilogía.

En tanto, el abultado elenco está compuesto por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman y Sara Zwangobani.