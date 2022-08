Queda cada vez menos para el estreno del primer capítulo de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la nueva serie sobre el universo creado por JRR Tolkien que se transmitirá en Prime Video.

Si bien, todavía no se ha estrenado ningún episodio, el servicio de streaming ya confirmó que la producción fue renovada para una segunda temporada.

La serie llevará a los fanáticos de la trilogía de Peter Jackson y de El Hobbit, miles de años antes donde el mundo vivía en una aparente tranquilidad, en el que no esperaban la aparición del villano Sauron, que amenaza con cubrir todo de oscuridad.

De esta manera, se mostrará la historia del hombre que forjó los anillos que desembocaron en la batalla del Monte Doom, donde algunos reinos serán alzados en gloria y otros caídos en ruina.

¿Cuántos episodios tendrá El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder?

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estrenará sus primeros dos episodios este viernes 2 de septiembre en Prime Video. Tras esto, los siguientes capítulos irán debutando semanalmente hasta completar los ocho en total.

Es así, como la serie que compite directamente con House of the Dragon, llegará a su fin antes que la producción derivada de Game of Thrones.

Revisa el último adelanto a continuación.