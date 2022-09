El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder estrenó este viernes su tercer capítulo y lo hizo a lo grande presentando una pieza importante en su relación con El Señor de los Anillos, la trilogía original de JRR Tolkien.

La serie sigue el momento que grandes poderes fueron forjados, en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba y el villano más grande de todos amenazaba con cubrir el mundo de oscuridad.

¡Atención! A continuación hay spoilers del tercer capítulo de Los Anillos de Poder. Si todavía no lo ves y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Luego de que Elendil lleva a a Galadriel y Halbrand a Númenor, la Reina Regente les dice que deben permanecer en el palacio mientras se considera su solicitud de pasaje a la Tierra Media.

Pese a ello, más tarde en una reunión entre la Reina, Míriel y Elendil, le encarga que vigile a la elfo mientras permanece en sus costas y para ayudarlo, le entrega una espada que es muy reconocida por los fanáticos de El Señor de los Anillos debido a que se trata de Narsil.

Narsil es la espada es la que usa Elendil para luchar contra Sauron, sin embargo, moriría en el intento y esta se rompería en dos. Su hijo Isildur es quien la toma y corta el Anillo Único de la mano del villano, poniendo fin al conflicto. Tras esto, tomó posesión de ellos para sus herederos y miles de años más tarde sería Aragorn quien los tomaría definitivamente.

¿Cuándo se estrena el cuarto episodio de Los Anillos de Poder?

El cuarto capítulo de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenará el próximo viernes 16 de septiembre a través del servicio de streaming Prime Video.