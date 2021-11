Esta semana se despidieron dos nuevas celebridades de la tercera temporada del programa de Chilevisión El Discípulo del Chef, una con más sorpresa para el resto de los participantes que la otra.

En el primer capítulo emitido la semana pasada, ya se había despedido del espacio televisivo el ex jugador de la Selección Nacional de Fútbol Toby Vega.

Pero ahora, fueron dos mujeres las que no dieron la talla y tuvieron que dejar sus puestos en la exitosa producción encabezada por Emilia Daiber.

El Discípulo del Chef | ¿A quién eliminaron esta semana?

El día miércoles, el equipo verde se quedó con la inmunidad, por lo que el equipo azul y el rojo tuvieron que ir directamente a la prueba de eliminación.

En la instancia definitiva, los discípulos tuvieron que crear tres preparaciones: una donde el protagonista fuera el huevo, otra con palta y, por último, con melón.

El equipo azul de Carolina Bazán ganó, por lo que Sergi Arola optó por eliminar de su equipo rojo a la actriz María José Quiroz.

"Creo que te he dicho todo lo que he podido decir. Créeme que me gustaría estar en cualquier otro lado", le comentó el chef.

En tanto que, María José le respondió: "Sé que esto es una competencia, me duele mucho, mucho. Pero yo le había dicho a todos que si perdíamos hoy día, me iba a ir yo. Yo sentía que soy la más débil y es válido. Si alguien tenía que irse, sabía que tenía que ser yo".

La jornada no fue muy distinta y estuvo llena de tensión: porque nuevamente se enfrentaron rojos con azules. Las instrucciones para la preparación eran que debían seguir los maridajes con vino tinto.

"Como equipo nos falta trabajar mejor, tengo que tomar una decisión y por el momento nadie se salva, están todos en riesgo", comentó Carolina Bazán después de que su equipo perdiera y tuviese que eliminar a un segundo discípulo después de la partida de Vega, la semana anterior.

Entonces, Bazán advirtió que "sé que tiene todas las ganas que tienes, pero en este momento era algo que nos estaba estancado un poquito", para luego proceder a descartar de su equipo a Elizabeth Toro, la mamá de Jorge Mago Valdivia.

La suegra de Daniela Aránguiz antes de irse comentó que "le agradezco a Chilevisión por haberme invitado a participar en esto tan bonito. Me voy contenta y tranquila. A ti China te agradezco la paciencia y a todos ustedes los quiero mucho".