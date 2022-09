El Discípulo del Chef emitió recientemente un nuevo capítulo que sin duda impactó a los seguidores de la competencia, ya que uno de los participantes decidió voluntariamente retirarse del programa.

En un capítulo especial dedicado a las Fiestas Patrias, la consigna entre equipos fue un menú dieciochero el cual debió incluir sopaipillas, costillas, pebre, anticuchos, empanadas de pino, papas mayos, ensalada chilena y también los infaltables y tradicionales tragos: El terremoto y la borgoña.

Nacho Román, Camila Ruíz y Carolina Erazo eran los nominados de esta semana, sin embargo totalmente impensado ocurrió y tras perder la competencia de equipos, uno de ellos decidió abandonar el programa voluntariamente.

¿Quién es el nuevo eliminado de El Discípulo del Chef?

Cuando el equipo verde presentó su menú, Yann Yvin, quien es encargado de evaluar los platos señaló que en el lomo no encontró el "espíritu chileno".

Luego de que el chef francés anunció que el equipo azul, liderado por Carolina Bazán, ganaba la inmunidad, Nacho Román señaló que se retiraba de la competencia, mientras sus compañeros trataban de hacerlo cambiar de parecer. "Yo dije, si yo hacía un asado yo ganaba el asado. Y si no gano me retiro", expresó Román.

Luego cuando Ennio Carota se acercó a hablar con él, el ex MasterChef señaló: “No estoy para que me sigan dejando mal, me están dejando como el forro en las redes sociales y yo lo permití y lo deje pensando que en algún momento se iba a solucionar, pero todo el tiempo ha sido para abajo”.

A pesar de que trataban de pedirle que se quede, Nacho tomó su decisión y señaló: “Lo mejor es irme por la puerta ancha, con la buena onda y con respeto”.

Tras esto, el ex MasterChef se despidió de su equipo y se retiró del espacio, convirtiéndose así en el nuevo eliminado.