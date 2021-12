Una dramática eliminación se vivió en el más reciente capítulo de El Discípulo del Chef en donde el equipo rojo, liderado por Sergi Arola no logró convencer a los comensales y fueron los elegidos como el equipo más débil de la noche.

Tras esto, el chef español debió elegir quién de sus discípulos debía abandonar la cocina del programa, decidiendose por la actriz Paola Troncoso, quien muy emocionada se despidió de sus compañeros.

Sin embargo, Miguelito, se vio muy afectado por la salida de su amiga y ex compañera de Morandé con Compañía.

"A mí lo que más me da cosa de todo esto es ver a Miguelito. Todo el mundo sabe que Miguelito es un adulto pero Miguelito conmigo no es un adulto, ni es un compañero. Él es mi hijo, mi guagua. Es un pequeño gran hombre y es mi guagua", señaló la actriz mientras consolaba a su ahora ex compañero de equipo.

El humorista señaló: “Es parte del juego… Ella sabe lo mucho que la quiero, lo mucho que la voy a extrañar. Va a ser difícil, muy difícil”, comentó visiblemente emocionado.

Tras despedirse de sus compañeros y abandonar el set, Miguelito señaló que "obviamente se me va un pedazo de mi corazón por llamarlo de alguna manera”.

Luego agregó: “Se me va una parte importante de la fuerza que yo tenía aquí en el programa pero tengo que seguir. Tengo que seguir por mí, por ella, que yo sé que me va a estar viendo, va a estar orgullosa de mí, de las cosas que yo hago y por mi familia".

Así el equipo rojo quedó compuesto por Rodrigo Villegas, Carlos Díaz, Miguelito, Vanessa Borghi, Yujui, Marlen Olivari.