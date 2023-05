Cada vez queda menos para el estreno de “Gran Hemano”, el nuevo reality show que trae de regreso a las pantallas este formato de programa, y que seguramente, tiene toda la expectativa de ser un éxito en televisión tras años sin ver producciones de ese estilo por la señal nacional.

Por ese lado, uno de los realitys más famosos fue “Amor Ciego”, en donde salieron icónicos rostros como Edmundo Varas. Así mismo, el ex chico reality, refiriéndose al nuevo show de Chilevisión, indicó cuánto le pagaron en dicho programa emitido durante el año 2008.

Edmundo Varas declara cuánto le pagaron en 'Amor Ciego'

“Me pagaban 50 mil pesos semanales y fracción, 200 mil pesos mensuales. El sueldo mínimo eran 115 mil pesos”, relató Edmundo Varas, durante el programa Sígueme y te sigo, donde se especuló que en Gran Hermano, el nuevo reality que estrenará CHV, los participantes ganarán 250 mil pesos semanales.

Así mismo, en el marco de ese mismo reality de amor, hace años atrás, Félix Soumastre, el gran rival de Edmundo Varas en Amor Ciego, confirmó la misma cifra que le pagaban a Edmundo. "A mí también me pagaban 50 lucas semanales… no me conocía nadie", señaló entre risas Soumastre, quien logró el tercer puesto en el dating show.

Por otro lado, la icónica humorista que arrasó en Viña del Mar, Pamela Leiva, también comentó el sueldo que recibió cuando fue parte del reality 1810, en 2009, la cual asegura ser de 200 mil pesos mensuales.

“No todos los participantes de ese reality ganábamos lo mismo. La gente VIP recibía, aproximadamente, entre 500 lucas y otros 8 millones de pesos mensuales”, afirmó.

“Yo, que estuve cuatro meses y 10 días, eso fue lo que me pagaron. Y, ojo, eso me lo pagaron al final del reality. Durante todo ese tiempo no recibí sueldo”, indicó.