"Te quiero presente": Edmundo Varas revela complejo estado de salud de su madre

Edmundo Varas, conocido chico reality reveló en sus redes sociales un complejo momento personal que esta pasando debido al delicado estado de salud de su madre. El ganador de Amor Ciego compartió en Instagram un extenso post en donde se refiere a la situación.

Junto a una fotografía en donde sale su progenitora, el ex participante de 1810 señaló: "Qué sería mi vida sin tu amor madre mía... Eres una madre ejemplar que siempre me has entendido y apañado en cada una de mis aventuras y locuras".

Luego agregó: "Ahora que dios nos bendice y tenemos nuevas oportunidades, te quiero presente y que me acompañes en nuevos desafíos, Mamá siempre en primera fila".

Concluyó señalando: "Trabajaré para darte mayores satisfacciones y verte sonreír. Te amo mamá y espero con ansiedad nuestro reencuentro para abrazarte y decirte todo lo que te amo".

Edmundo reveló hace algunos días el complejo estado de salud que estaba atravesando su madre, en donde señaló en redes sociales que su madre fue operada por un cáncer y que los doctores le habían informado que la cirugía salió bien: "En estos momentos se encuentra en observación, se encuentra tranquila y acompañada por un gran equipo de médicos que le ha entregado cariño y cuidado", comentó Varas.