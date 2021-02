Edmundo Varas señala sus motivos para postular a concejal: "Me identifico con las necesidades de la gente"

Durante las últimas semanas se han dado han anunciado las distintas candidaturas de conocidos rostros de televisión que buscan hacer el salto a la política. Entre esos se encuentra Edmundo Varas, conocido participante de realitys shows quien esta postulando como concejal a la comuna de Estación Central.

El ganador de Amor Ciego dio a conocer su candidatura a través de un post en el Instagram del diputado Camilo Morán, donde señaló que "Con Edmundo, compartimos el amor ciego por el trabajo en terreno. Quiero presentarles a nuestro candidato a concejal por #EstaciónCentral @edmundovarasoficial, que se postula a una importante comuna del Distrito 8.Todo el apoyo".

Ahora fue Edmundo quien utilizó sus redes sociales para hablar acerca de su candidatura, donde comenzó comentando los motivos por el que decidió postular al cargo.

"Es de conocimiento público que soy candidato a concejal por la comuna de estación central. Decidí ser candidato porque me identifico con las necesidades de la gente, me conecta, inspira y me motiva a trabajar para los vecinos y vecinas, y siento la necesidad de comprometerme al cambio".

Luego agregó: "Quiero impulsar hacia el desarrollo de la comuna y deseo ejercer presión para darle prioridad a los temas que tanto afecta la comunidad. Conozco perfectamente la realidad y entiendo de las familias que hacen grandes esfuerzos para tener una mejor calidad de vida y nuestra labor será representarlos y trabajar para influenciar en ese cambio que tanto necesita la comuna. Los invito a que avancemos juntos y cambiemos historia de estación central. ¡Te invito a que avancemos juntos! #estacioncentral #avancemosjuntos". cerró en la publicación.