Cata Pulido desempolva secretos sobre la relación de Cari y Edmundo en Amor Ciego

En el año 2008 Canal 13 lanzó uno de sus programas más exitosos. se trataba de un dating show donde 25 galanes buscaban conquistar a la "princesa" y quedarse con su amor como premio final.

Tras una seminal integrada por los periodistas Felix Soumastre y Sebastián Carter, Carolina Bastidas finalmente eligió a Edmundo Varas, como el vencedor. Sin embargo, la relación afuera no prospero ya que Varas se proyectaba a futuro con ella, pero Bastidas pensaba distinto.

Sobre el tema y después de casi una década del final del programa, Catalina Pulido contó detalles acerca de la relación de ambos rostros televisivos, señalando que "yo trabajé con Edmundo Varas en la época justo después de Amor Ciego, cuando ganó él con la Cari".

"Teníamos que hacer el casting, éramos la Cari, Jorge López, Edmundo Varas y yo, y teníamos que hacer el casting para el nuevo 'Amor Ciego' que eran varias participantes, y me dio pena porque estaba este cabro con la Cari, que al parecer después de este reality nunca más se vieron, que juró que ella lo había escogido pero no eran tan así", continuó la ex Intrusos.

Luego agregó que "llegó el pobre cabro a pedirle explicaciones en plenas grabaciones y me dio pena, porque la otra estaba claro que estaba jugando con él y era una cuestión totalmente televisiva, conveniencia, pero el otro pobre cabro se la creyó y se enamoró, y de verdad que la esperó y juró que se iban a casar e iban a tener hijos".

Tras el final del reality, Edmundo mencionó en repetidas oportunidades que no volvió a hablar con cari en un largo tiempo, hasta que se reunieron cuando fueron invitados a Mundos Opuestos.