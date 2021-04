Edificio Corona: Decisión de Macarena tras reacción de su padre impacta a los seguidores

El nuevo episodio de Edificio Corona sin duda sorprendió a los fans debido a la difícil decisión que tomó macarena, personaje de Hitzka Nudelman, debido a las actitudes de su padre Sergio (Francisco Melo) por su orientación sexual.

La joven le confesó en capítulos anteriores que es lesbiana, situación que no ha sido tomada de la mejor manera por su padre, quien tiene una mirada de la vida muy tradicional y no cree en el amor entre personas del mismo sexo.

En el capítulo de ayer, Macarena, quien ha estado conversando a través de redes sociales con Jacinta, le preguntó a su padre si podría invitarla a su hogar, lo que inmediatamente fue rechazada por él, señalando que "me pone nervioso, no me siento cómodo, no".

"Necesito tiempo para acostumbrarme a esto que te esta pasando", "estoy que soy" respondió Macarena. A lo que él contestó que de acuerdo a sus creencias, la homosexualidad es pecado.

Ante esto, Macarena le informa que se irá a vivir donde su tía. Dejando impactado a Sergio.

Los seguidores de la serie se tomaron las redes sociales para comentar lo sucedido.