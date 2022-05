El elenco de Dune Parte 2 continúa su expansión. Ya se sabía que Florence Pugh será la responsable de interpretar a la Princesa Irulan y Austin Butler se pondrá en la piel de Feyd-Rautha. Pero ahora, se reveló quien será el responsable de interpretar al Emperador Padisha en la secuela.

La primera película sólo abarcó un poco más de la mitad de las 700 páginas que tiene la obra publicada en 1965 y, claro, aún faltan muchos personajes por presentar.

Entre ellos, el Emperador Padishah, título por herencia del gobernante del Imperio Galáctico en el universo de la obra creada por Frank Herbert. Para los tiempos en que Paul Atreides comienza a cobrar relevancia, quien estaba a cargo era Shaddam Corrino IV, el último de los emperadores de la Casa Corrino.

¿Quién será el Emperador en Dune Parte 2?

Según una publicación de Deadline, el responsable de tomar el rol del Emperador Padishah en la nueva película de Denis Villeneuve será el reconocido actor ChristopherWalken.

Walker es conocido por sus roles en Batman Returns (1992), The Deer Hunter (1978), Catch me If you Can (2001) y Click (2006).

Así, Pugh, Butler y Walken se incorporarán al elenco de Dune Parte 2 que ya es encabezado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya y Josh Brolin.

El rodaje de la película podría partir en el tercer trimestre de este año.