Dua Lipa, la estrella de la música, está a pocas horas de presentarse por primera vez en Chile como parte de su esperada y exitosa gira “Future Nostalgia Tour”, con la cual visitará distintos países de Latinoamérica.

La artista británica se presentó recientemente en Brasil, mientras que el pasado martes y miércoles se presentó Argentina.

Tras su última presentación en el país vecino, Dua Lipa viajará a Chile para subirse al escenario del Estadio Bicentenario de la Florida este viernes 16 a las 21.00 horas para hacer vibrar a miles de fans con lo mejor de su repertorio.

Dua Lipa se encuentra promocionando su último disco Future Nostalgia, el cual incluye canciones como Don't Start Now, Levitating, Break my Heart, Physical y Love Again.

La artista de 27 años comenzó su cuarta gira mundial el 9 de febrero de este año, la cual incluye Europa, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica.

El tour estaba originalmente programado para iniciar durante el 2020, sin embargo, la pandemia mundial provocada por el Covid-19 cambió los planes y debió posponerse por casi dos años.

¿Cuál es el setlist de la gira Future Nostalgia Tour de Dua Lipa?

Como la artista ya se presentó en otros países de Latinoamérica, el orden de canciones con el que se presentará en Chile ya está bastante definido. El espectáculo comienza con su canción Body Funk, para luego seguir con Physical, seguido de su primer gran éxito New Rules, continua con Love Again, Cool, Pretty Please, Break My Heart, Be the One, IDGAF, The Lobster Attack, We're Good, Good in Bed, Fever, Boys Will Be Boys, One Kiss, Electricity, Hallucinate, Cold Heart, y finaliza con Future Nostalgia, Levitating y Don't Start Now.