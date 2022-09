Dua Lipa en Chile | Cómo llegar, cuáles son los accesos y qué cosas no debes llevar al concierto

Dua Lipa está muy cerca de presentarse por primera en Chile como parte de su nueva gira “Future Nostalgia Tour”, la cual lleva el nombre de su segundo álbum de estudio lanzado el 2020

La estrella de la música de 27 años inició su cuarta gira mundial el pasado 9 de febrero, el cual incluye Europa, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica.

Future Nostalgia Tour estaba originalmente programado para comenzar el 2020, sin embargo, la pandemia mundial provocada por el coronavirus suspendió los planes y fue retomó casi dos años después.

En Sudamérica, la cantante de Don’t Lie se presentó en Brasil el pasado 11 de septiembre, el martes y miércoles recién pasado se presentó en Argentina y ahora es el turno de Chile.

La ganadora del Grammy subirá al escenario del Estadio Bicentenario de la Florida este viernes 16 para hacer vibrar a miles de fans con lo mejor de su repertorio.

Dua Lipa se encuentra promocionando su último disco Future Nostalgia, el cual incluye canciones como Don't Start Now, Levitating, Break my Heart, Physical y Love Again.

Cómo llegar, cuáles son los accesos y qué cosas no debes llevar al concierto de Dua Lipa

El concierto se realizará este viernes 16 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 21.00 horas.

Si te diriges en Metro al lugar, la estación Plaza Puente Alto que pertenece a la línea L4, es la que queda más cerca del recinto. Luego de salir de la estación, hay que caminar durante 20 minutos en dirección Rojas Magallanes. Acorde a Moovitapp, las micros que llegan más cerca del recinto son Micro la 712 y la E10.

Revisa a continuación los accesos al concierto y cuáles artículos tienen prohibido su acceso.