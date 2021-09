En medio de la temporada de nuevos estrenos televisivos y en streaming, la plataforma Starz Play confirmó el estreno de la serie Dr. Death, para Chile, Latinoamérica y Europa.

Se trata de una nueva apuesta dramática protagonizada por Joshua Jackson, reconocido por su participación en Little Fires Everywhere, The Affair, When They See Us y la inolvidable Dawson's Creek.

Este drama médico está inspirado por el exitoso podcast estadounidense de la red Wondery con el mismo nombre y su salto a la pantalla narra la aterradora historia de la vida real del Dr. Christopher Duntsch (Jackson), una estrella en ascenso en la comunidad médica de Dallas. Joven, carismático y aparentemente brillante.

Pero mientras cultivaba una gran carrera como médico neurocirujano, todo cambió repentinamente: Los pacientes ingresaron a su sala de cirugía para realizarse procedimientos complejos aunque rutinarios, de columna pero en lugar de obtener estos resultados, quedaron con daños aún peores que su propia enfermedad o en el peor de los casos, muertos.

Mientras el número de víctimas se acrecentaba, dos compañeros médicos, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin), el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater) así como la fiscal de Dallas Michelle Shugart (AnnaSophia Robb) se pusieron en la tarea de detenerlo.

La retorcida mente del Dr. Duntsch queda expuesta en este drama médico y las fallas del sistema médico, diseñado para proteger a los más indefensos.

Dr. Death llegará a Star Play el próximo 12 de septiembre.