Dos de los mejores diálogos de "The Boys" fueron improvisados

El productor de "The Boys", Eric Kripke, compartió una serie de imágenes tras de cámaras del capítulo 5 de la segunda temporada de la serie y junto con eso reveló que dos de sus diálogos favoritos de la serie nunca estuvieron en el guión sino que fueron improvisados por los actores responsables de cada escena.

Según Kripke, la mejor línea del capítulo -y, al parecer, de la temporada completa- fue completamente agregado por la actriz Colby Minifie, quien interpreta a Ashley Barrett.

En la escena, Ashley intentan convecer a A-Train para que haga su actuación final en la previa a su salida de "Los 7". En ese momento, ella le dice al superhéroe: "Mira, sé que no es fácil perder el trabajo, ¿ok? Cuando me despidieron, me abrí camino en Barcelona a través de Tinder. Todos en esa ciudad se comieron MI paella".

The single best line of the episode (maybe the season), for my money? Ashley: "I tindered my way through Barcelona. Everyone in that city ate MY paella." Which was AD-LIBBED by #ColbyMinifie! The writers didn't write it, she just came up with it! Genius. pic.twitter.com/pjdMcPa3tz