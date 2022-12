Un domingo con grandes exponentes del metal se vivió en el Estadio Monumental con la realización del Festival de música Knotfest Chile 2022, si bien bandas del calibre como Slipknot, Judas Priest o Pantera deleitaron a más de 50.000 fanáticos, lo cierto que la polémica se hizo presente.

Además de la tardía apertura de puertas, que significó que grandes cantidades de personas tuvieran que esperar casi 3 horas a pleno sol para su ingreso al recinto de Macul, otra de las críticas se debió a la baja de dos bandas nacionales, Rama y Weichafe, quienes comenzarían sus shows a las 12:30 y 13:00 horas respectivamente.

¿Por qué no estuvieron Rama y Weichafe en el Knotfest Chile 2022?

La producción del evento no ha salido a aclarar las ausencias de estas dos bandas nacionales, sin embargo, el sonidista Cristián Mardones -que estuvo presente en Knotfest- aclaró a través de sus redes sociales la posible razón de lo sucedido.

"Toda la producción estaba atrasadísima y finalmente cortaron lamentablemente por el hilo más delgado", afirmó Mardones, quien agregó que "Los gringos jamás atrasarían sus shows por las bandas chilenas. 0 respeto".

Es así como finalmente, Knotfest comenzó cercano a las 13:30 con Vended, banda que entre sus integrantes tiene a dos hijos de dos miembros de Slipknot, Griffin Taylor, hijo de Corey y a Simon Crahan, hijo de Shawn “Clown” Crahan.

No obstante, esta no fue la única ausencia de Knotfest, también otra no presentación que llamó la atención fue la de Rex Brown, el miembro de Pantera no estuvo presente con Phil Anselmo y compañía, situación que fue aclarada por la producción del evento indicando que su ausencia se debía por problemas de salud.

¿Qué pasó con Rex Brown?

Según informa Radio Futuro, el bajista y uno de los originales miembros de Pantera debió abandonar la banda al contagiarse de Covid-19 en su estadía en Colombia, motivo por el cual se debió trasladar a Estados Unidos y no podrá decir presente en la gira sudamericana.

Su lugar en la banda lo usará Derek Engemman, bajista de Cattle Decapitation y que estará acompañado de Zakk Wylde en la guitarra, Charlie Benante en la batería y Phil Anselmo para el show de este lunes en el Movistar Arena.