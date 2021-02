Don Francisco sobre el estreno de su nuevo programa: "Va a ser un aprendizaje para mí"

El nuevo proyecto de Mario Kreutzberger esta a punto de estrenarse, se trata de su nuevo espacio de conversación, Reflexiones 2021, el cual será emitido por CNN en español y también vía online. en donde el conocido animador profundizará en la historia de vida de sus invitados y su trayectoria.

En conversación con EL Mercurio, el legendario animador señaló que es una experiencia nueva para él.

“Este programa va a ser un aprendizaje para mí, porque antes no he hecho nada así. Lo único virtual que he hecho fueron la Teletón y Vamos Chilenos”. comienza relatando.

Igualmente señaló que esta nueva experiencia lo tiene entusiasmado y que esta interesado en entender esta nueva forma de comunicación. “Por Internet les ves sólo la cara a la persona, no la intensidad, los movimientos de las manos o de los pies, lo que tiene mucho que ver con entender lo que está expresando. En eso estoy, tengo el deseo de aprender”, añadió.

Sobre el programa, el animador señaló que “Tenemos un tema central en cada capítulo, pero cada persona tiene que hablar desde su propia contingencia. Es una oportunidad para expresar lo que a lo mejor tiene oculto y les puede servir a otros que están escuchando”, detalló.

El estreno del programa esta programado para el 15 de febrero.