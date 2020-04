Este es el hit de Doja Cat que ha sonado más de 3 mil millones de veces en Tik Tok

Doja Cat se ha alzado como toda una celebridad en las redes sociales, especialmente en Tik Tok, con su indiscutido hit "Say So", el que no deja de propagarse en la plataforma social.

En un clip de estética retro, la cantante se adentra en el estilo de la onda disco para crear un sensual y colorido trabajo audiovisual que potencia su canción.

"Say So" se convirtió en uno de los mayores éxitos de la artista hasta la fecha con más de 150 millones de reproducciones en todo el mundo.

Pero además está en el puesto #1 en la lista de las mejores 200 canciones de Tik Tok, con más de 16 millones de videos de TikTok creados en torno a su melodía, los que ya cuentan más de 3 mil millones de visitas.

El nuevo hit de Doja Cat es parte del segundo disco de su carrera, "Hot Pink".

"Hot Pink", el álbum que contiene este hit, se lanzó el pasado 7 de noviembre de 2019 y es el segundo crédito discográfico de la artista.

La placa cuenta con colaboraciones junto a Tyga, Smino y Gucci Mane. La combinación de todas las canciones acumuló más de 750 millones de streams y reproducciones de videos en todo el mundo, evidenciando su éxito indiscutido.

Revisa a continuación el clip de "Say So":

Este es un compilado de videos creados en Tik Tok con los pasos de la canción "Say So":