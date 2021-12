Disney Plus | Todos los estrenos del streaming para el mes de diciembre

Llegó el último mes del año y con ello varias novedades en cuanto a películas y series. Una de las noticias que más esperaban los cinéfilos es el estreno de varios títulos nuevos en Disney Plus para diciembre, los que se unen a su larga lista de cintas disponibles.

Solo debes suscribirte a la plataforma en el sitio web oficial para poder disfrutar de la gran cantidad de títulos que tiene su catálogo, incluyendo, a partir de hoy, los que te presentamos a continuación.

¿Cuáles son los estrenos de Disney+ para diciembre?

Sin duda uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming es The Book of Boba Fett, la serie spin-off de The Mandalorian que relatará la vida de Boba Fett, el cazarrecompensas más temido de la galaxia que busca tomar el poder que dejó Jabba. Se estrena el próximo 29 de diciembre.

Otro de los estrenos que se espera con ansias son los nuevos episodios de Hawkeye, serie que sigue la historia de Clint Barton y su acompañante Kate Bishop, y el drama que tendrán que vivir estos personajes para sobrevivir y llegar a tiempo a celebrar las fiestas de fin de año. Se estrenan nuevos capítulos todos los miércoles.

En el caso de las películas, para el último mes del año se esperan varios títulos nuevos como "El diario de Greg" (3 de diciembre), "Campanas navideñas: un especial de Navidad de Mickey Mouse" (10 de diciembre), "¿Navidad otra vez?" (17 de diciembre), entre otros.

Revisa los otros estrenos a continuación:

1 de diciembre: Better things (temporadas 1 a 4) y Caminantes.

3 de diciembre: Anacleto: agente secreto, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Alatriste.

8 de diciembre: Alias (temporadas 1 a 5), The finder, Bienvenidos a la tierra.

10 de diciembre: Ciudades de papel, Indepedence day, La niebla y la doncella.

15 de diciembre: Padre de familia (temporada 20), Foodtastic, Ron da error y El último duelo.

17 de diciembre: Independece day: contrataque, ¿Tenía que ser él? y Perdona si te llamo amor.

22 de diciembre: El barco (temporadas 1 a 3), Cuento de Navidad y Los años maravillosos.

24 de diciembre: El puente de los espías y Black nativity.

31 de diciembre: Adiós Christopher Robin, Mi gran noche, Asesinato en el Orient Express y Rescate en las profundidades.