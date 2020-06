Director de "Extraction" es parte de "The Mandalorian" para llevar la acción de "Star Wars" al "siguiente nivel"

"The Mandalorian" cuenta varios días desde que se inició la producción de su segunda temporada, pero aún así continúan sumando personal al equipo. El caso más reciente es el de Sam Hargrave, el director de "Extraction", la exitosa película de Netflix protagonizada por Chris Hemsworth.

Hargrave tomará el cargo de director de la segunda unidad, después de que "ellos se acercaran a mí", según contó en conversación con el sitio especializado Collider.

"Fue loco. Estaba en la mitad de la postproducción (de Extraction) y editando mi película, cuando recibí una llamada de mi amigo colin Wilson, uno de los productores, que me dijo 'Jon (Favreau) y la gente aquí están buscando a alguien para sumar al equipo o añadirlo a la familia y que tenga experiencia con la acción'", contó Hargrave.

Aunque, humilde, el cineasta reconoció que no tendrá un rol en primera línea de la serie, sino que "es para añadir un poco más de perspectiva, agregar algunas cosas, cosas que he aprendido mientras he trabajado en las películas de superhéroes, pequeños trucos que hacen que las actuaciones sean más fáciles y utilizando efectos visuales para potenciar algunas cosas".

Previamente, Hargrave trabajó en "Avengers: Age of Ultron" y "Deadpool 2", que es a lo que hace referencia en sus declaraciones. Posteriormente, unió fuerzas con los Anthony y Joe Russo, los directores de "Endgame", para dirigir la entrega de Netflix con Hemsworth.

Antes de cerrar, lo único que Hargrave comentó sobre la segunda temporada de "The Mandalorian" es que "será realmente atractiva. El camino del arco para la historia es realmente bueno. Así que hemos tratado de que la acción represente eso y lo lleve al siguiente nivel. Creo que lo logramos".