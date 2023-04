Eran las 19 horas, y el público amante del rap se encontraba en las filas esperando a uno de los grupos musicales más destacados del género. Entre risas y alegrías, formaban paciencia para presenciar el debut de los Wu Tang. El hecho era especial para los oyentes, ya que el rap no tiene un origen desde la armonía. Si no que, desde la necesidad de expresión frente a la crueldad neo liberal, convirtiéndolo en algo revolucionario para diversos jóvenes de barrios marginales. Pero nos estamos adelantando en hablar sobre la esencia del rap y la innovación de la banda en el. Primero repasemos cómo fue este espectáculo a continuación.

Grandes exponentes chilenos (a) del Rap como teloneros

De a poco, el público comenzó a ingresar al Movistar Arena e instalarse en cancha general y galerías. Minutos más tarde, comienza a sonar DJ Atenea, la destacada mujer de 34 años quien es una de las primeras DJ de Hip Hop en Chile, siendo la primera artista que inició el show en espera de los neoyorquinos. Quien le siguió, fue el Bruto CHR, el rapero que inició en la música desde el 96 y creció en las calles del paradero 20 de Florida, presentó sus grandes éxitos, logrando que el público de distintas generaciones, cantara a todo pulmón sus canciones. Uno de los momentos más icónicos fue cuando sonó “Yo quiero fumar mota” de los populares Cypress Hill, y todos los oyentes cantando el clásico hit.

Jonas Sanche y Mente Sabia fueron los últimos intérpretes del rap chileno que dieron acogida al público de los Wu Tang Clan. Un espectáculo previo que brindó la energía de lo que se venía: desde la calle a la letra, de la letra a los sonidos, de la música a los escenarios.

Wu Tang Clan: el show que hizo vibrar el Movistar Arena

A las 21.30 comenzó el espectáculo principal, que reunió a 15 mil personas quienes presenciaron el debut de una de las bandas fundamentales del rap mundial. Y es que su presentación, demostró por qué son los líderes del género y ocasionaron que el público cantara todo el tiempo ¡Wu-Tang Clan! ¡Wu Tang Clan!

Los integrantes de la banda a la vez presentaron su respeto a cada país que visitaron. En sus poleras salía el nombre del grupo y la bandera chilena, siendo este un gesto celebrado por los asistentes. Así mismo, la autenticidad de los intérpretes se demostró en todo su espectáculo, siendo lo más querido de ellos, y lo que los llevó al reconocimiento mundial. Porque sin lugar a duda, la historia de los Wu Tang está marcada a partir de la vivencia en los barrios marginales de Nueva York, con canciones cargadas de beats surrealistas y letras agresivas que relatan metáforas, referencias a la vida el Bronx o el diario vivir de State Island, la “StreetLife" de New York City e insinuaciones al folclore chino, y a películas de artes marciales, siendo estas últimas referencias lo que origina el nombre del grupo.

Siguiendo con el show, los integrantes, comenzaron con la icónica canción Killer Beez On The Swarm para pasar por hits como One Blood, Can It Be y Cream en una lista de 21 canciones que culminaron con 4th Chamber en un épico final.

Cuando saltaron a la palestra en el año 93, el grupo demostró su talento al innovar en sonidos de forma original y con letras que hablaban una gran verdad. Los Wu Tang fueron impulsores en ser la voz de una clase segregada en Estados Unidos, y convirtiéndose en un espacio de difusión y creatividad que brindó esperanza e identidad a miles de jóvenes al redor del mundo.

Un show que no dejó indiferente a nadie y que culminó con el respeto al rap y a sus oyentes.

Esperamos que la banda tenga un pronto regreso, y se vuelva a disfrutar su lucidez e innovación en los escenarios chilenos.