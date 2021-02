"Irresponsable": Denisse Malebrán arremete contra Cami Gallardo y Pablo Chill-E

La cantante Denisse Malebrán cuestionó sin pelos en la lengua tanto a Cami Gallardo como a Pablo Chill-E por los episodios que protagonizaron durante el fin de semana pasado.

La intérprete de "Ábrazame" fue detenida por sostener una fiesta privada con más del aforo permitido en su departamento y también por incumplir la cuarentena obligatoria para personas que llegan desde el extranjero.

Mientras, el representante del trap convocó un evento al que asistieron decenas de personas en Puente Alto, aglomeradas y muchas de ellas sin mascarillas.

Como sis se pusiera el parche antes de la herida, Malebrán partió indicando que "yo me he equivocado muchas veces en las redes sociales, provocando daño, daño en mi entorno, en un medio donde nunca he caído muy bien porque opino y meto las patas, pero hay que saber separar los temas".

Al mismo tiempo evidenció que "no abrió el noticiario Pablo Chill-E cantando en la calle con muchas personas sin mascarillas y sí le dieron a la Cami (…) Yo además entiendo al Pablo Chill-E. No estamos hablando de alguien de mi edad, sino que de un cabro, que además siente que es un acto de justicia llevarle su trabajo a la pobla. Me parece súper admirable pero irresponsable".

"También hay que entender que son músicos, artistas, no son doctores. Se le ha dado durante muchos años demasiada importancia a la figura, la gente admira y le cree más a un futbolista que a un científico y eso está profundamente mal", alertó también.

Por otro lado, tras lo que ocurrió con Gallardo y también con Camila Moreno, "como mujeres músicas siempre vamos a estar enfrentadas a un juicio distinto".

"Tengo siempre el ejemplo vivo de que Mon Laferte fue citada a declarar por decir que hay muchos montajes en Carabineros, que es algo que muchos pensamos. Pero hay un trapero súper popular que tiene una canción en Youtube con millones de escuchas que dice ‘el que no salta es paco’ (El Futuro fuera de Orbita feat Kidd Tetoon) y jamás he escuchado a Carabineros quejarse de él. Ni con ninguno. Es con las mujeres", lamentó.

La misma Denisse Malebrán compartió el artículo posteriormente en Twitter: