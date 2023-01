M3gan, la película de suspenso de Blumhouse, acaba de llegar a los cines internacionales con una atrapante historia que retrata el origen de una nueva muñeca malvada y su creadora.

La cinta, es una de las más esperadas de este 2023, luego de que escenas de la producción se convirtieron en memes y comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, haciendo crecer el interés por la producción, la cual finalmente llegó a la gran pantalla este jueves 5 de enero.

Protagonizada por la estrella de Girls y Get Out, Allison Williams, y Violet McGraw, quien participó el éxito de Netflix, 'The Haunting of Hill House', M3gan retrata la historia de Gemma (Williams), una robotecista que trabaja en una empresa de juguetes y que está muy cerca de lanzar su última creación, una muñeca con inteligencia artificial, que promete revolucionar la industria.

Su vida cambia cuando en un accidente automovilístico su hermana y cuñado fallecen, por lo que queda a cargo de su sobrina Cady (McGraw). Para intentar hacerla sentir mejor, Gemma le presenta su creación, con quien la menor conecta inmediatamente.

La muñeca tiene la instrucción de proteger a Cady de cualquier daño que pueda sufrir, ya sea físico o emocional, rol que cumple a cabalidad, pero sin medir consecuencias, por lo que M3gan se convierte en un poderoso juguete, que desafía a todo con tal de cumplir su objetivo.

A diferencia de muchas de las películas de terror/suspenso que han llegado últimamente al cine, M3gan no utiliza los jumpscares de sobre manera, sino que la tensión se produce en simples conversaciones en que la malvada muñeca participa. A través de su lenguaje y su corporalidad, el juguete transmite al espectador la incertidumbre de si va a sumar una nueva víctima, o simplemente no pasará nada.

De igual manera, a pesar de que la serie está categorizada como una cinta de suspenso, la comedia es parte muy importante de la historia, situaciones inesperadas y conversaciones casuales que terminan con un remate divertido, sacaron diversas risas en el público.

La película en ningún momento se hace tediosa, ni hay tramas o escenas innecesarias en ningún punto. El comienzo de la película, previo a la introducción de M3gan, muestra el estado emocional de los personajes y, aunque se pudo profundizar más en el momento tan complicado de sus vidas que vivían las protagonistas, es suficiente para cementar el por qué la muñeca se convierte en un miembro importante de la familia, que es llenar un vacío.

Llena un espacio emocional en Cady tras perder a sus padres, y libre a Gemma de tener que tomar responsabilidad en el cuidado de su sobrina. Para eso está M3gan, quien suplirá ese rol de apoyo.

Si bien hay algunas pistas de cómo algunos padres o tutores utilizan la tecnología de gran manera en la crianza de los menores, la película lo hace de manera sutil y nunca se enfoca demasiado en los temas que presentan, sino que todo es más bien inferible. Es decir, si un muñeco es el encargado de llenar todos los espacios emocionales de los niños, ¿dónde quedan los padres?.

M3gan es divertida, interesante y fresca, por lo que es sin duda uno de los grandes estrenos del 2023. Con una innovadora historia que se conecta con la sociedad actual y con las impecables actuaciones de dos grandes actrices como Allison Williams y Violet McGraw, además de una muñeca con elementos muy realistas, la nueva cinta de Blumhouse cumple con lo que promete y es una gran apuesta para el género de suspenso.