Daniella Campos reaparece en Instagram tras cirugía muy emocionada por gesto de sus enfermeras

Hasta el jueves de la semana pasada Daniella Campos se mantenía en la Unidad de Tratamientos Intensivos, después de someterse a una cirugía con la que le extirparon dos tumores cerebrales que le identificaron a la altura de los ojos.

Si bien sus amigos habían manifestado que los resultados de la operación fueron positivos, Daniella Campos no había dado señales de recuperación en su Instagram desde el 19 de octubre. Eso hasta la tarde de este lunes, momento en el que hizo una particular publicación.

La modelo y ex figura de la farándula criolla compartió una emotiva publicación con la que, emocionada, valoró un gesto que tuvieron con ella las enfermeras que están a cargo de su cuidado.

La imagen que Daniella Campos compartió en Instagram antes de su cirugía data del 19 de octubre.

"Me hicieron llorar... ��", admitió Campos en el texto que acompañó la fotografía que reveló. "En un respiro de crisis de dolor mis enfermeras me regalaron un hermoso ramo de girasoles... siiiiiii los mismos que me pintó #michasconaexquisita���� para la clínica".

Al mismo tiempo advirtió que "ya no puedo más estar separada de ti hija y si todo sigue así mañana podríamos volver a estar juntas".



"Estos pequeños gestos que en 10 días pude dejar en sus corazones paga todo el dolor que ellas ayudaron a curar con su enorme vocación y amor por su trabajo", lanzó luego Daniella Campos.

Esto para finalizar indicando que "reconozco que el sacrificio que hacen a diario ellas sin olvidarse nunca del cariño que tanto necesitamos el ser humano para recuperarnos!������".

A continuación puedes revisar la publicación de Campos: