"Puro cariño": Aseguran que la operación de Daniella Campos fue un éxito

Daniella Campos se sometió a una delicada cirugía este lunes, procedimiento con el que esperaban sacar los dos tumores que le encontraron en el cerebro a la altura de los ojos. Y al parecer la intervención fue todo un éxito según contaron los propios amigos de la ex figura de la farándula criolla.

En la previa a entrar al quirófano, Campos cedió una entrevista a Tonka Tomicic para "Bienvenidos". De hecho, fue la animadora del matinal la primera en entregar indicios sobre los resultados de la operación.

"Me parece que la operación salió bien. Toda la fuerza y la oración para que Daniella se recupere y esté en su casa lo antes posible", indicó Tomicic a La Cuarta.

Con el mismo medio conversó Alejandra Valle, conductora del programa online "La Voz de los que Sobran" y amiga de Campos, quien indicó que "afortunadamente, la operación de fue un éxito".

Daniella Campos conversando con Tonka Tomicic, para "Bienvenidos".

"Todos sus amigos y amigas más cercanos estamos unidas y unidos para generar una cadena de buena energía y acompañarla en un momento difícil. Puro cariño para nuestra valiente amiga", añadió la ex conductora de "Intrusos", de La Red.

Daniella Campos le dijo a "BIenvenidos" que "nunca he tenido miedo a morir, pero sí tengo mucho miedo al dolor porque yo he sentido el dolor, yo lo he tocado".

Y justo antes de entrar al quirófano publicó una foto en Instagram, donde también escribió que "ya estamos lista para entrar a pabellón... quiero agradecer por cada muestra de cariño!!".

"Todo saldrá bien y pronto estaremos de regreso en casa❤️❤️❤️ voy con mis ángeles de la mano ��", cerró.