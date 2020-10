Daniella Campos es ingresada a la UTI tras extirpación de tumores cerebrales: "Todo se ha vuelto muy doloroso"

El lunes 19 de octubre Daniella Campos ingresó a pabellón para extirparse los dos tumores que le encontraron en el cerebro a la altura de los ojos.

En aquella oportunidad, su amiga Alejandra Valle conversó con el diario La Cuarta y reveló que la intervención fue todo un éxito. Sin embargo, con el paso de los días las cosas se complicaron y la exmodelo tuvo que ser ingresada a la Unidad de tratamientos Intensivos de la Clínica Las Condes, recinto hospitalario donde se operó.

La gemela de Denisse Campos fue entrevistada por Las Últimas Noticias, medio al que aseguró que comenzó a sentir intensas crisis de dolor que encendieron las alarmas.

"Me dejaron más días internada porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor (...) Todo se ha vuelto muy doloroso, de pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y es del nervio trigémino. También me dan dolores de cabeza fuertes", detalló.

Según Evelyn Benavides, neuróloga de la clínica Vespucio, el malestar que siente Daniella es muy fuerte e invalidante. Es más, lo compara con la corriente que se siente cuando una persona se pega en el codo, aunque en este caso serían mucho más intensos.

“El trigémino es un nervio grande en forma de W que da la enervación y sensibilidad a la frene, la mandíbula t la parte baja de los ojos. Al ser tan grande y abarcar tanto está sumamente expuesto. En el caso de Daniella debe estar resentido por la operación y tiene que volver a su lugar, porque ,seguramente, el mucolele debe haber movido una de sus ramas de su lugar, duele mucho y se produce lo que se llama neuralgia del trigémino”, señaló.