El tenso y polémico enfrentamiento entre Daniel Jadue y Mónica Pérez

El candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, se trenzó en un tenso y polémico intercambio con la periodista de Canal 13 Mónica Pérez en medio del Debate Presidencial Primarias 2021, al punto de que fue uno de los momentos más comentados de la velada que también tuvo como protagonista a Gabriel Boric.

Los ánimos se comenzaron a encender después de que el alcalde de Recoleta resaltara que hay quienes no han leído su programa y planteando que "algunos sólo les interesa leer los que le sirve para la argumentación".

"Nosotros no nos imaginamos un país sin Pymes y sin mini Pymes tampoco", puntualizó Jadue, instante en que Pérez intervino indicando que "me imagino, sobretodo usted viniendo de una familia de pequeños comerciantes y también del barrio Patronato".

Jadue posteriormente se dirigió a ella, lanzándole que "yo la dejo interrumpirme, si usted no me deja terminar"; Pérez retrucó: "Estamos conversando, se supone que esto es un diálogo".

El representante del PC más tarde indicó que "yo supongo que nadie está de acuerdo, y tú tampoco Gabriel, que tengamos que subsidiar a las Pymes de por vida para que puedan pagar un sueldo digno".

Tras finalizar su intervención, Mónica Pérez apuntó que "nos quedan 31 segundos y no me ha contestado la pregunta tributaria", a lo que alcalde de Recoleta respondió "es que cuando usted hace caricaturas de nuestro programa yo no le puedo contestar, tengo que defenderme".

“No le he hecho ninguna caricatura, me leí las 209 páginas, simplemente estoy citando. ¿Me puede responder la pregunta de la reforma tributaria?", recalcó Mónica.

"¿Algo de lo que dije no lo encontró en el programa?", insistió alterado Jadue. "Discúlpeme Mónica, es que si usted sigue insistiendo en poner en nuestras bocas palabras que no hemos dicho, no le puedo responder".

"Yo le pediría respeto y le pediría que no ponga y que no trate de distorsionar nuestro programa", concluyó sulfurado el militante PC.

Más tarde, Jadue interrumpió su respuesta a otro periodista para volver a arremeter contra Pérez: "le quiero hacer una corrección a Mónica. Creo que usted leyó otro programa, porque en nuestro programa no hay ninguna alusión a ningún Ministerio de las Comunicaciones".

Pérezno se quedó callada, y estableció que "como fui aludida directamente por el candidato Daniel Jadue, le quiero contar que el Ministerio de la Información o Comunicaciones está en la página 102 punto siete, bajo el título Institucionalidad Pública de Comunicación en su programa de gobierno', para que me crea que me leí las 209 páginas de su programa".

Desde la cuenta en Twitter de Jadue posteriormente publicaron un tuit con el que buscaron "aclarar a quienes buscan poner sus opiniones o pensamientos en nuestro programa".