Daniel Alcaíno habla de su polémica salida de Canal 13 después de 21 años "más que nada me ha dolido el trato"

El actor Daniel Alcaíno, conocido por darle vida a Yerko Puchento, participo en A Calzón Quitao' programa que conduce la actriz Teresita Reyes, en ese contexto el actor habló sobre la demanda que realizó en contra de Canal 13 y los motivos que lo llevarón a tomar esa decisión.

Según señaló Alcaíno el hecho se debería a deudas impagas que el canal tiene con él “yo demandé al canal porque no me habían pagado imposiciones. Lo averigüé con un abogado laboralista y también con colegas que habían estado en TVN y en otros canales. Trabajé en el canal por 21 años ininterrumpidamente y exigía el pago de mis cotizaciones“.

Luego habló como esta situación no es nueva dentro de la televisión "había eludido eso porque habían hecho un contrato de trabajo que son esos que te obligan a formar empresas y finalmente uno es un actor simplemente”.

Alcaíno se refirió a lo incomoda de la situación ya que llevaba más de dos décadas en el canal “más que nada me ha dolido el trato en los últimos años que tuvo Canal 13 (…) Cuando el canal estaba en paro, estaba con los trabajadores. Nunca me reprimí de usar mis poleras revolucionarias, de ir a protestas, nunca acepté que me dijeran lo que debía o no decir mi personaje o yo, o a dónde debía ir. En general siempre me he sentido bastante libre, pero el trato último que se le dio a Jorge López (su guionista) y a mí al final de nuestro tránsito por Canal 13 creo que fue muy rasca de parte gerencial“, cerró.

El actor luego de su salida de canal decidió llevar su conocido persona a La Red, canal donde se encuentra actualmente.