La multimillonaria cifra que gana Pedro Pascal por protagonizar The Last of Us, de HBO

Pedro Pascal es uno de los actores del momento, de eso no hay duda. Tras haber participado en Game of Thrones y The Mandalorian, el hombre se ha forjado un camino de producciones populares que ahora lo condujo a la serie del momento: el rol protagónico en la adaptación del videojuego The Last of Us, papel que ahora lo tiene ganando una multimillonaria cifra.

¿Cuánto gana Pedro Pascal por The Last of Us?

Y ahora tal número fue revelado al público por Variety, curiosamente en la víspera del estreno de la esperada serie, que ya ha cosechado todos los elogios tanto de la crítica como del público.

El chileno aseguró que su presencia en la producción fuese generosamente recompensada con 600 mil dólares por capítulo, o sea casi 490,7 millones de pesos chilenos por entrega.

The Last of Us en su adaptación encabezada por el productor Craig Mazin (Chernobyl) tiene 9 episodios, por lo tanto le dejará un legado monetario de 5,4 millones de dólares a la cuenta de Pedro Pascal. Sí, hablamos de más de 4.417 millones de pesos, sólo por la primera temporada.

Y tras el auspicioso recibimiento del primer episodio, y la gran calidad de lo que viene, indudablemente tendrá un segundo ciclo, por lo que Pascal puede descansar tranquilamente en los laureles. Ni hablar de la remuneración que recibirá por la tercera temporada de The Mandalorian, que antes del éxito masivo ya estaba entre los 400 mil y los 500 mil dólares.

Todo un hit Pedrito.

Igualmente, la cifra por episodio que gana Pedro Pascal no es la más alta en el actual mundo del desarrollo de series para la televisión.

Quien se lleva el título es Chris Pratt que le cobró a Prime Video la estratosférica cifra de 1,4 millones de dólares (casi 1.148 millones de pesos) por cada capítulo de The Terminal List, o sea gracias a los 8 episodios de la producción se llevó un total de 11,2 millones de dólares (9.183 milones de pesos) para la casa.