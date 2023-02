¿Cuánto dura? Ant-Man and the Wasp: Quantumania prepará su estreno en cines

La tercera entrega del Hombre Hormiga que es interpretado por Paul Rudd, Ant-Man and The Wasp: Quantumania está pronta a estrenarse en las salas de cine y es que la cinta que sigue la historia de Scott Lang es la encargada de presentarnos al nuevo villano y comenzar la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de que se cerrará la fase anterior con Black Panther: Wakanda Forever.

¿Cuándo durará?

Esta nueva cinta de Ant-Man tendrá una duración de 125 minutos, es decir de 2 horas y 5 minutos, que es un minuto menos que la duración de Dr Strange in The Multiverse of Madness.

En cuanto al estreno, la cinta llegará a los cines chilenos el jueves 16 de febrero y tendrá su preestreno el miércoles 15, cabe destacar que la preventa de entradas para este día comenzó la semana pasada.

Esta nueva entrega que se suma al UCM nos mostrará a los personajes de Scott, Cassie, Hope, Hank y Janet en su travesía por el Reino Cuántico, lugar en el que estuvo atrapada Janet Van Dyne durante muchos años.

Es en este mismo reino en que los personajes se encontrarán con Kang el Conquistador, el nuevo villano de la Saga del Multiverso que nos fue presentado como Aquel que Permanece al final de la serie de Loki.

Tristemente para nosotros y para Scott, el hombre hormiga será el primer vengador en enfrentarse cara a cara con este villano, ya que según hemos visto en los tráilers presentados ambos tienen una pelea que deja al personaje bastante mal parado, recordemos que Kang promete ser más malo que Thanos, ya que es mucho más poderoso.

A parte de lo ya mencionado, no sabemos mucho más de la nueva cinta de Marvel Studios, por lo tanto tendremos que esperar a su estreno en cines para saber que sucederá en la historia y cómo afectará al futuro del UCM.