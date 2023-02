Nuevo año nuevas premiaciones y para comenzar el año se realizará este fin de semana los premios Grammy, la 65° entrega de los premios se llevará a cabo en Los Ángeles, California y por tercer año consecutivo Trevor Noah será el animador de la celebración.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Grammy por TV?

La celebración de los premios más importantes de la música se realizará este domingo 5 de febrero desde las 21:00 horas de Chile, y la transmisión por televisión estará a cargo de TNT, en lo siguientes canales según tú cable operador:

TNT:

VTR: 56 (SD)

Movistar: 601 (SD)

TNT HD:

VTR: 781

WOM: 260

Movistar: 870

Entel: 109

DTV: 1634

¿Qué plataforma de Streaming transmitirá los premios Grammy?

La premiación no sólo se transmitirá por televisión sino que también por la plataforma de streaming HBO Max.

¿Qué artistas se presentarán en los premios Grammy?

Los artistas que se presentarán en el escenario de los premios más importantes de la música son los nominados Harry Styles, Bad Bunny, MaryJ. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith.

El ganador del Grammy Harry Styles está nominado a seis premios Grammy este año, grabación del año (As it Was), Álbum del año (Harry’s House), Canción del Año (As it Was), Mejor Actuación Pop en Solitario (As It Was), Mejor álbum pop vocal, (Harry’s House), y Mejor vídeo musical As It Was).

Por su lado Bad Bunny, el dos veces ganador del Grammy opta a tres nominaciones, Álbum del Año (Un Verano Sin Ti), Mejor Interpretación Solista Pop (Moscow Mule) y Mejor Álbum de Música Urbana (Un Verano Sin Ti).

Mary J. Blige también se presentará y está nueve veces ganadora del GRAMMY, está nominada a seis premios GRAMMY, Grabación del Año (Good Morning Gorgeous), Álbum del Año (Good Morning Gorgeous (Deluxe)), Mejor Interpretación de R&B (Here With Me), Mejor Interpretación Tradicional de R&B (Good Morning Gorgeous), Mejor Canción de R&B (Good Morning Gorgeous) y Mejor Álbum de R&B (Good Morning Gorgeous (Deluxe)).