Este viernes 14 de octubre, se estrenó por las pantallas de Canal 13 la nueva serie Cromosoma 21.

La trama de la serie de televisión, se basa en Tomy, quien es interpretado por Sebastián Solorza, el cual es un joven con Síndrome de Down que se ve envuelto en un caso de homicidio, por lo que es seguido de cerca por las fuerzas policiales.

Por otro lado, también nos encontramos el hermano de Tomy, quien es interpretado por Gastón Salgado.

En la serie veremos la primera pareja con Síndrome de down. La Fundación Down Up, lleva más de un año y medio colaborando en esta serie.

Andrea Allamand, Co-fundadora y Directora Ejecutiva de Down UP, señaló que este tipo de iniciativas podrían marcar un comienzo en un nuevo modelo de hacer ficción, acercándonos más empáticos hacia la diversidad de actores que destacan por su profesionalismo. Es realmente potente el nivel alcanzando. Paralelamente, no se había logrado esta complicidad máxima entre actores con y sin situación de discapacidad.

En el elenco veremos a Claudia Di Girolamo, Mario Horton y Daniel Muñoz, tendrá la participación de tres actores con Síndrome de Down.

¿Cuándo se emite el nuevo episodio de Cromosoma 21?

La serie es emitida todos los viernes por Canal 13.