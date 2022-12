The Flash revela la fecha en que llegará a la pantalla su temporada final

La despedida de The Flash en The CW está cerca de comenzar, luego de que la cadena anunció en qué fecha comienza a transmitirse la temporada final, la cual cerrará la historia de Barry Allen y compañía tras 9 años al aire.

¿Cuándo se estrena la temporada final de The Flash?

La serie llegará a la pantalla con su primer capítulo de la novena temporada el próximo 8 de febrero del 2023.

The Flash termina el 2023

Una inesperada noticia recibieron los fans de la serie protagonizada por Grant Gustin cuando se anunció que la producción de acción culminará con su nueva entrega, la cual contará con 13 episodios.

“¡Nueve estaciones! Nueve años de salvar Central City mientras lleva al público a un viaje emocional lleno de corazón, humor y espectáculo”, dijo el productor ejecutivo y showrunner de la serie, Eric Wallace en un comunicado.

“Y ahora Barry Allen ha llegado a la puerta de salida de su última carrera. Muchas personas increíbles han dado su talento, tiempo y amor para dar vida a este maravilloso espectáculo cada semana".

"Entonces, mientras nos preparamos para honrar el increíble legado del programa con nuestro emocionante capítulo final, quiero agradecer a nuestro elenco, escritores, productores y equipo fenomenales a lo largo de los años que ayudaron a hacer de 'The Flash' una experiencia inolvidable para audiencias de todo el mundo“, expresó.

Records en The CW

Una vez que finalice su novena temporada, "The Flash" será uno de los programas de CW de mayor duración en la historia. “Supernatural” duró 15 temporadas, pero comenzó su carrera en The WB antes de cambiarse a The CW tras su primera entrega el 2006. Mientras que la serie de Grant Gustin está en pantalla desde el 2014.

“The Flash” es también el programa de DC más antiguo de The CW, superando a programas como “Arrow” (ocho temporadas) y “Legends of Tomorrow” (siete temporadas).