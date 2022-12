The Boys revela a los nuevos personajes que se suman a la cuarta temporada

La exitosa producción de Amazon Prime, The Boys, se encuentra preparando su esperada cuarta temporada, la cual trae grandes sorpresas dentro del elenco, como la salida de una de sus protagonistas y la presentación de nuevos personajes.

¿Quiénes son los nuevos personajes de la cuarta temporada de The Boys?

La nueva temporada tendrá la presencia de la madre de Hughie, quien ha sido mencionada desde el comienzo de la serie, sin embargo, jamás ha aparecido en pantalla. El personaje lo interpretará Rosemarie Dewitt.

Quien también se suma a la ficción es Rob Benedict, pero hasta el momento su personaje no ha sido revelado.

Hace algunas semanas, la producción estrenó recientemente un primer vistazo a los looks de las nuevas supes que se suman a la historia. Sister Sage (interpretada por Susan Heyward) y Firecracker (Valorie Curry).

Los detalles sobre los nuevos personajes se mantienen en secreto hasta el estreno, pero cuando se anunciaron los castings por primera vez en agosto, el showrunner Eric Kripke tuiteó: "Estos nuevos Supes son algunos de los mejores y más locos jamás escritos para The Boys".

La cuarta temporada también tendrá a Cameron Crovetti quien interpreta a Ryan, el hiio de Homelander, como personaje regular.

El elenco actualmente se encuentra filmando la cuarta temporada en Canadá la que aún no tiene fecha de estreno.

¿Quién no regresa a la nueva entrega?

Dominique McElligott, quien interpreta a Queen Maeve desde el comienzo de la ficción, no será parte de la cuarta temporada. Su personaje fue dada por muerta tras su batalla contra Soldier Boy y Homelander, sin embargo, la heroína está oculta junto a su novia Elena tras perder sus poderes e iniciará una nueva vida junto a su amada alejada de los 7.

A diferencia de los cómics, en donde Maeve muere, los fans pensaron durante mucho tiempo que el personaje de McElligott correría con el mismo destino en la serie.

Sin embargo, el showrunner de la serie, Erick Kripke reveló a TVLine que no sería parte de las series que eliminan a sus personajes LGBTA+. “No voy a caer en la tropa de matar personajes homosexuales”, luego agregó: “Soy consciente de ello, [y] estoy de acuerdo con las críticas. No voy a hacer eso también”, dice Kripke.

“Y admito que creo que estamos jugando un poco con ese tropo al dejar que la gente piense que está muerta, y van a gritarle a su televisor y estar realmente molestos por eso, pero luego [nosotros] revelamos que está muerta. en realidad va a tener una vida agradable y libre de poder con su novia. Así que espero que eso le quite el aguijón”, expresó.

Asimismo, expresó que Maeve puede aparecer en nuevas entregas de la ficción. “[Maeve y Dominique] definitivamente se tomarán un descanso… pero la serie definitivamente no terminará sin volver a ver a Maeve”, dice Kripke.