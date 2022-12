El anime siempre da que hablar debido a sus complejas y profundas historias que presentan. Una serie que te puede interesar es Tsurune, la cual tendrá una segunda temporada que promete revelar impactantes capítulos. Su argumento juvenil nos adentra es la adrenalina de sus personajes aficionados a la arquería. Descubre cuándo se estrena sus nuevos episodios.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Tsurune?

La nueva entrega de Tsurune se estrenará el 4 de enero de 2023 por la plataforma Crunchyroll.

Si no sabes como suscribirte al sitio, haz click aquí.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Tsurune?

La descripción oficial señala lo siguiente:

Cuando Minato Narumiya comienza como estudiante en la Preparatoria Prefectural Kazemai no tarda en recibir una invitación para formar parte del club de arquería vía el profesor Tommy, quien quiere resucitar el antiguo club. Dos amigos de Minato, Seiya Takehaya y Ryohei Yamanouchi, quienes practicaron la arquería anteriormente, no dudan en unirse al club, pero Minato no lo tiene tan claro. No tomará una decisión hasta que conozca a Nanao Kisaragi y Kaito Onogi, los otros dos miembros del club.

Una historia de cinco jóvenes unidos por su pasión por el arco y que deberán apoyarse para superar esa agridulce fase de la vida conocida como “juventud".

¿Cuál es el reparto oficial de Tsurune?

El elenco oficial de la segunda temporada de Tsurune es el siguiente:

Yūto Uemura como Minato Narumiya

Kensho Ono como Shū Fujiwara

Jun Fukuyama como Eisuke Nikaidō.

Takayuki Kondō como Kōshirō Fuwa

Yūya Hirose como Tōma Higuchi

Yuichiro Umehara como Reiji Aragaki

Yōhei Azakami como Kenyū Ōtaguro

¿Cuál es el tráiler oficial de Tsurune?

El adelanto oficial de la segunda temporada de Tsurune es el siguiente: