Julie and the Phantoms | Netflix cancelada la serie musical tras una temporada

Julie and the Phantoms no seguirá más, ya que la serie musical de Netflix fue cancelada por el servicio de transmisión tras tan solo una temporada.

El productor ejecutivo Kenny Ortega confirmó la inesperada noticia a través de su cuenta de Instagram con una extensa y emotiva publicación en donde agradeció a los fans y al elenco por el cariño y entrega.

“Nuestra familia quiere enviar nuestro amor y un infinito agradecimiento a nuestros Fantoms de todo el mundo por la tremenda efusión de amor y apoyo que nos han mostrado desde nuestro estreno”, escribe Ortega. “Nos enteramos esta semana de que Netflix no nos recogerá en otra temporada. Aunque nuestros corazones están tristes, seguimos adelante con mucho orgullo por lo que logramos como equipo y la familia que construimos al crear a Julie".

“Esperamos que continúe siguiéndonos a medida que avanzamos con nuestro trabajo y carreras. Felices vacaciones a todos. ¡Te deseo buena salud, amor y #perfecta armonía en todo lo que persigues! Kenny, el elenco, escritores, productores, creativos, BC Crew y nuestro devoto Netflix Team! ”

Basada en la serie de televisión brasileña Julie e os Fantasmas, la adaptación de Netflix está protagonizada por Madison Reyes como Julie Molina, una joven cantante que invoca accidentalmente a los fantasmas de los rockeros muertos Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Patrick Joyner) y Reggie (Jeremy Shada). Los chicos ayudan a Julie a alcanzar sus sueños, mientras ella los ayuda a cerrar las etapas que dejaron inconclusas mientras vivían.

La primera temporada obtuvo distintos premios como Mejor Momento Musical en los MTV Movie & TV Awards 2021, tres premios Emmy por Canción original sobresaliente, Diseño de vestuario sobresaliente y Edición de múltiples cámaras.

La primera y única temporada está disponible con todos sus capítulos en Netflix.