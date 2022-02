Este año 2022 se integrará en el streaming el drama deportivo 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', el cual contará de 10 capítulos.

'Winning Time' indaga tanto en las carreras profesionales como en las vidas personales de los jugadores de baloncesto, así como en el papel jugado por otras figuras que pasaron a la historia del baloncesto dentro y fuera de la cancha.

Su trama está inspirada en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s", que relata la época dorada de Los Angeles Lakers en la NBA de los años ochenta. De la misma manera, la serie sigue los pasos de un equipo de baloncesto que hizo historia, principalmente gracias al talento de figuras como Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar.

La serie producida por Adam McKay( “No mires Arriba”), ha contado con un llamativo reparto, encabezado por Quincy Isaiah, John C. Reilly, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffman, Jason Segel, Tracy Letts, Brett Cullen, Dr. Solomon Hughes, Hadley Robinson, Julianne Nicholson, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Spencer Garrett, Austin Aaron o Sally Field, entre otros.

Parte del equipo de producción de 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' son Max Borenstein ('The Terror') y Jim Hecht ('Las 100 pruebas de Eddie McDowd').

¿Dónde se estrenará deportivo “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”?

La serie de los “Lakers” es original de la plataforma de streaming HBO Max, el cual será estrenado el 6 de marzo del 2022.

La serie contará con un total de 10 episodios.