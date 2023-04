La Ley de Baltazar está cerca de finalizar sus transmisiones y su sucesora, Como la Vida Misma, acaba de estrenar sus primeras imágenes profesionales en donde se entregan nuevos detalles de la historia que llegará a la pantalla dentro de las próximas semanas.

Entre los actores que se suman a la nueva producción se encuentran: Sigrid Alegría, Héctor Noguera, Diego Muñoz, Teresita Reyes, Felipe Rojas, Rodrigo Muñoz, Octavia Bernasconi, Ingrid Cruz, Sebastián Layseca, Andrew Bargsted, Max Salgado, Coca Guazzini, etc.

¿Cuál es la trama de la teleserie?

La teleserie cuenta la historia de una pareja que se conoce a través de Tinder y comienzan a salir, al comenzar a enamorarse y pasar más tiempo juntos se encuentran con problemas de convivencia debido a que al unir a las familias, los hijos de ambos no logran congeniar. Esto sumado a que todavía tienen problemas con sus ex parejas, quienes no están del todo contentos con la nueva relación.