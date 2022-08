House of the Dragon | ¿Cuándo se estrena el segundo episodio y cuál será su duración?

Queda cada vez menos para el estreno del segundo episodio de House of the Dragon, la nueva serie precuela de Game of Thrones que emitirá sus capítulos semanalmente por HBO y HBO Max.

El capítulo 1 no hizo más que traer de regreso el furor de los fanáticos de la saga, lo que no solo se hizo sentir en redes sociales, sino también en la cantidad de espectadores que lo vio el mismo día, que superó cualquier estreno del 2022.

Basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin, la producción se ubica 200 años antes de la primera temporada de GOT y se centra específicamente en la historia de la Casa Targaryen.

El rey Viserys I fue elegido por el consejo de Harrenhaal para ser el rey de los Siete Reinos. Sin embargo, los problemas comenzarán cuando deba elegir a un heredero debido a que no tuvo hijos hombres.

Tras elegir a Rhaenyra, su hija mujer, la relación familiar terminará muy fraccionada debido a que el príncipe Daemon, hermano del rey fue desplazado y enviado a Runestone junto a su dragón.

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de House of the Dragon y cuánto durará?

House of the Dragon estrenará su segundo episodio este domingo 28 de agosto a las 21:00 horas de Chile y tendrá una duración total de 54 minutos, un poco más corta que el capítulo estreno.

Revisa el adelanto a continuación.